دراسة: المضادات الغذائية وراء إثارة الاضطرابات الهضمية

دراسة: المضادات الغذائية وراء إثارة الاضطرابات الهضمية

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دراسة: المضادات الغذائية وراء إثارة الاضطرابات الهضمية

دراسة: المضادات الغذائية وراء إثارة الاضطرابات الهضمية
http://almnatiq.net/?p=676966
المناطق - وكالات

حذرت دراسة حديثة من أن المضادات الغذائية المستخدمة في تصنيع النقانق والجبن والخبز ومنتجات الألبان، فضلا عن الأطعمة المخبوزة من الأطعمة المصنعة، يمكن أن تسبب اضطرابات هضمية تنجم عن اضطرابات في المناعة الذاتية، حيث يقوم «الجلوتين» بتفعيل الجهاز المناعى لمهاجمة القناة الهضمية.

وأظهرت الدراسة أن الاضطرابات الهضمية يمكن أن تكون ناجمة عن إنزيم بكتيري يدعى «فوليا ميكروبيولوجيكا»، والمستخدم بكثافة في صناعات تجهيز الأغذية لتحسين خواصه الغذائية وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات.

وقال آرون ليرنر الأستاذ الزائر في معهد «آيسكو كيوب» بألمانيا «يمكن أن يقوم (الجلوتامينامين) الجرثومي بتجميع البروتينات، لذا فإنه يستخدم لتحسين نسيج الطعام والاستساغة وفترة الصلاحية»، مضيفا أن إنزيم «فوليا ميكروبيولوجيكا»، الذي ينتجه الجسم، يعرف بأنه هدف المناعة الذاتية في الاضطرابات الهضمية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية «فرونتيرز» لطب الأطفال أن الجراثيم يمكن أن تكون في الواقع هدفا لاستجابة المناعة في الاضطرابات الهضمية، ومن ثم فإن وجودها في الأغذية المصنعة سبب بيئى محتمل لمرض الاضطرابات الهضمية لاختبار ما إذا كان هذا الإنزيم يسبب أو يتسبب في إضرار المناعة في مرضى الاضطرابات الهضمية.

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