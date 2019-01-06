جهاز جديد قابل للطي قد يحدث ثورة في عالم الهواتف

جهاز جديد قابل للطي قد يحدث ثورة في عالم الهواتف

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جهاز جديد قابل للطي قد يحدث ثورة في عالم الهواتف

جهاز جديد قابل للطي قد يحدث ثورة في عالم الهواتف
http://almnatiq.net/?p=676969
المناطق - وكالات

كشفت تسريبات جديدة أن عام 2019 قد يشهد إطلاق جهاز قابل للطي “غير مسبوق” في عالم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفق ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وذكر المصدر، نقلا عن تسريبات لحساب “evleaks” على تويتر، أن “شاومي”، الشركة الصينية الرائدة في عالم التكنولوجيا، تستعد لإطلاق جهاز لوحي قابل للثني ليصبح هاتفا مصغرا، مشيرا إلى أنه قد يحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية.

ولم يتم ذكر تفاصيل الجهاز الجديد، إلا أن مقطع فيديو منشور على “تويتر”، يظهر كيف أن الهاتف يتخذ أشكالا مختلفة ومتعددة، ويتميز بتصميم يدعم الطي إلى 3 شاشات.

ويبدو من خلال الفيديو أن الجهاز يعمل بشكل جيد ويضم تطبيقات تشتغل بكل سلاسة، لكن لا يزال من غير المعروف حتى الآن، موعد إطلاقه للأسواق ولا الأسعار المتوقعة، أو إذا كان هذا بالفعل الشكل النهائي له.

ويتوقع أن يشهد عام 2019 إطلاق عدد من الأجهزة القابلة للطي، حيث كشفت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، في وقت سابق، مقطع فيديو لهاتفها الجديد القابل للطي، الذي يعتمد على نظام “آندرويد”.

كما أعلنت شركة “رويول” Royole الصينية عن جهازها الجديد، الذي يحمل اسم “فليكس باي”، وهو أقرب في حجمه إلى جهاز لوحي، ويمكن طي شاشته أثناء عمله.

كما تعمل “هواوي” الصينية على إنتاج هاتف ذكي قابل للطي ومتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G التي تتيح سرعة أكبر في الاتصال بالإنترنت.

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