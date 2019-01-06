العاصفة “نورما” تضرب دول الشام.. أيام من الصقيع والثلوج

المناطق - وكالات

من الأراضي الفلسطينية والأردن وصولا إلى سوريا ولبنان، أطلقت الجهات المختصة تحذيرات من عاصفة ثلجية ستضرب اعتبارا من اليوم الأحد دول الشام، وذلك إثر منخفض جوي قطبي.

ومن المتوقع، وفق دوائر الأرصاد الجوية في الدول الأربع، أن تتسبب العاصفة، التي أطلق عليها في لبنان اسم “نورما”، في هطول غزير للأمطار وتساقط للثلوج على المناطق المرتفعة وسط تدني في درجات الحرارة.

وفي سوريا، سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية.

وبحسب “سكاي نيوز”، توقعت مديرية الأرصاد الجوية أن “يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى وثلجيا فوق المرتفعات التي تزيد على 1200 متر والرياح غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كلم/س والبحر عالي ارتفاع الموج”.

لبنان يتأهب لنورما

أما في لبنان، فقد توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون “الطقس الأحد غائما مع رياح شديدة تتخطى 90 كلم/س ترفع موج البحر لحدود 5 أمتار بخاصة شمالي البلاد..”.

كما أشارت إلى هطول “أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق”، بالإضافة إلى “تساقط الثلوج على ارتفاع 1200م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس ليلا 1000م وما دون في المناطق الداخلية”.

وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيؤثر على “مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.. يشتد تدريجيا ويتحول ليل الأحد الاثنين إلى عاصفة “NORMA” تستمر خلال الأيام اللاحقة”.

الأردن.. سيول وبرد

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة الأحد في الأردن، حيث من المتوقع أن “تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة في شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر..” .

وتوقعت دائرة دائرة الارصاد الجوية أن تكون “الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تؤدي إلى تدن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل تلك الرياح في المناطق الصحراوية وأجزاء من المناطق الوسطى”.

وبحسب تقرير الدائرة، تتأثر المملكة تدريجيا الأحد “بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق تركيا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتشتد سرعة الرياح بحيث تصل سرعتها ما بين (50-60 كلم/ساعة) مع هبات قوية تصل في بعض المناطق إلى 80 كلم/ساعة، وتتحول الأجواء إلى غائمة في أغلب المناطق”.

وتهطل الأمطار في “شمال المملكة وتمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، ومن المتوقع أن تكون الهطولات أثناء الليل في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع خلال ساعات الليل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية”.

وتستمر الأجواء حتى يوم الثلاثاء “باردة وغائمة جزئياً، مع سقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتتحول الأجواء إلى غائمة في أغلب المناطق”.

وعلى أثر ذلك ستهطل “الأمطار.. في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية، هذا ومن المتوقع أن تكون الهطولات أثناء الليل غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة”.

وستتراوح “درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 9 – 2 درجة مئوية والمناطق الشمالية 9 – 4 والمناطق الجنوبية 9 – 1 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 19 والصغرى 9 درجات مئوية”.

فلسطين.. تحذيرات من الغيوم الملامسة لسطح الأرض

وفي الأراضي الفلسطينية، توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تتأثر البلاد الاحد “بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية”.

وسيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء الى بقية المناطق تدريجياً والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كلم/ساعة ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وتكون الأجواء ليلة الأحد “غائمة وشديدة البرودة، وتسقط.. الأمطار الغزيرة احيانا التي قد تكون المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد على مختلف المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا”.

واشارت الدائرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، الى أن “الجو يكون يوم الاثنين، غائما إلى غائم جزئي وباردا إلى شديد البرودة وتستمر فرصة تساقط الأمطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا”.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام “الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من خطر: شدة سرعة الرياح، وتشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات”.