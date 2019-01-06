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إعلاميون بالمنطقة الشرقية يزورون بيت الخير بالجنادرية

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بيت الجوف في الجنادرية محل اهتمام وفود اجنبية وقنوات فضائية إذاعية

بيت الجوف في الجنادرية محل اهتمام وفود اجنبية وقنوات فضائية إذاعية

منطقة الجوف

أول مئذنة في الإسلام تتمركز في أرض بيت الجوف بالجنادرية

أول مئذنة في الإسلام تتمركز في أرض بيت الجوف بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=676986
المناطق - الجوف

من المميزات الجاذبة للزوار في بيت الجوف في الجنادرية33 تلك المئذنة الشامخة التي تُرى من مسافة بعيدة ، ولعل أكثر الزوار كان يتساءل عن سر هذه المئذنة في جناح الجوف التي استوحاها المبنى من تراث منطقة الجوف حيث ترمز هذه المئذنة لمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أول مئذنة في الإسلام .
بالإضافة لكونها أقدم وأهم المساجد الأثرية في شمال الجزيرة العربية ويعتبر من الاثار المهمة، وأول مسجد في المنطقة حيث يقول الشاعر الشعبي سعيّد بن غيثه :

عمر لفى للجوف للشرك طرّاد … وقبل عمر ما فيه مسجد يصلون

و يعتبر هذا المسجد من أقدم وأهم المساجد الأثرية في شمال الجزيرة العربية و الاثار المهمة في منطقة الجوف بالإضافة لقلعة زعبل وقلعة مارد وبئر سيسرا .
وتقع مئذنة المسجد الشهيرة في الركن الجنوبي الغربي وتنحرف عن مستوى جدار القبلة والمئذنة مبنية من الحجر قاعدتها مربعة طول ضلعها 3 متر وتضيق إلى الداخل كلما ارتفعت حتى بقعة شبه مخروطية، ويبلغ ارتفاعها 12.7 متر. والمئذنة لها نوافذ في كل طابق وقد أعيد ترميم المسجد حديثا .
وعلى هذا النمط تم مطابقة بناء هذه المئذنة وإستخدم في بناءها حجر دومة الجندل حيث تم جلبه من هناك لهذا الغرض ويعتبر حجر الجندل هو الحجر نفسه الذي بُني به مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف .

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