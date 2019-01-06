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إعلاميون بالمنطقة الشرقية يزورون بيت الخير بالجنادرية

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أمانة الاحساء تُزيل 37 ( حظيرة عشوائية ) وتُغلق مطبخاً مخالفاً

أمانة الاحساء تُزيل 37 ( حظيرة عشوائية ) وتُغلق مطبخاً مخالفاً

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أمانة الاحساء تُزيل 37 ( حظيرة عشوائية ) وتُغلق مطبخاً مخالفاً

أمانة الاحساء تُزيل 37 ( حظيرة عشوائية ) وتُغلق مطبخاً مخالفاً
http://almnatiq.net/?p=676993
المناطق - الأحساء

اغلقت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية العمران مطبخاً لتحضير الولائم وصادرت واتلفت60 كيلوغراماً من الدواجن الغير صالحة غذائياً نظير عدم التزام المطبخ بالاشتراطات الصحية والمهنية ، وذلك بحسب ماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل ، مشيراً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللائحة البلدية رقم 218 ، ويأتي ذلك امتداداً لخطط المتابعة الشاملة للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، كمااوضح بووشل انه وفي نطاق هذه المبادرة قامت وكالة البلديات ” لجنة متابعة المطابخ والملاحم والاحواش ” خلال الأيام الماضية بإزالة 37 حظيرة ” احواش ” عشوائية تقع داخل المخططات السكنية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة ، وفق مااشار اليه رئيس اللجنة رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم ، حيث تسعى الامانة من خلال تكثيف جهودها لإزالة الحظائر ” الاحواش ” والمخيمات العشوائية الى إزالة عنصر من عناصر التشويه البصري في المداخل والطرقات وكذلك النطاق السكني في ظل وجود تنظيم خدمي لتلك الحظائر والمخيمات .
من ناحية أخرى وفي اطار استمرارية جهود الأمانة ممثلة في بلدياتها الفرعية في تعزيز العمل على الآليات والخطط التنفيذية لمشاريع الزراعة والتجميل ، قامت بلدية العمران مؤخراً بزراعة 900 شجرة وشجيرات مختلفة الأصناف في الطرقات الرئيسية والميادين والحدائق في المدينة والبلدات التابعة لها .

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