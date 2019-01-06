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إعلاميون بالمنطقة الشرقية يزورون بيت الخير بالجنادرية

http://almnatiq.net/?p=676994
الدمام - منال الدوسري

نظمت إدارة الإعلام بإمارة المنطقة الشرقية زيارة لعدد من الاعلاميين والإعلاميات بالمنطقة الشرقية لزيارة بيت الخير في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في نسخته الثالثة والثلاثين المقام بالجنادرية بمنطقة الرياض .
حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء بيت الخير ( قرية المنطقة الشرقية ) والذين رحبوا بالوفد وتجولوا بهم في كافة أرجاء البيت وتعرفوا على أقسامه والجهات المشاركة فيه.
وقام الاستاذ يوسف بن صالح الخميس المشرف على الجناح بالشرح لهم عن محتويات الجناح وبعدها قاموا بالذهاب إلى المقهى الشعبي وتمت ضيافتهم بالقهوة العربية والتمر الاحسائي وكذلك استمعوا إلى الصوت الشجي النهام ، وبعد ذلك تجول الوفد الإعلامي في أجنحة المهرجان المتنوعة.
وفي ختام الزيارة قدم جميع الإعلاميين والاعلاميات شكرهم الجزيل والعرفان لإمارة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الإعلام على هذه المبادرة الطيبة ، وكذلك للأعضاء القائمين على الزيارة وعلى المشاركين في بيت الخير لحسن الاستقبال والحفاؤة الطيبة التي تعكس كرم أهل المنطقة الشرقية.

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