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أمير تبوك يطلع على تقرير بداية الفصل الدراسي الثاني

أمير تبوك يطلع على تقرير بداية الفصل الدراسي الثاني

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تعليم الليث : انطلاقة جادة وبداية طموحة لـ٣٣ ألف طالب وطالبة

تعليم الليث : انطلاقة جادة وبداية طموحة لـ٣٣ ألف طالب وطالبة

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إعلاميون بالمنطقة الشرقية يزورون بيت الخير بالجنادرية

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أمير تبوك يطلع على تقرير بداية الفصل الدراسي الثاني

أمير تبوك يطلع على تقرير بداية الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=677002
المناطق - تبوك :

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توجه أكثر من 200 ألف طالب وطالبة صباح اليوم في مرحلة التعليم العام إلى مدارسهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني .
واطمأن سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً سموه الحرص والاهتمام بتوفير التجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات ومراعاة الظروف المناخية الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، بمكتبه بالامارة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مكتبه بالإمارة، الذي اطلع سموه على تقرير عن سير بداية الفصل الثاني من العام الدراسي
من جهته أعرب مدير التعليم، عن شكره وتقديره ومنسوبي التعليم كافة في المنطقة على ما يلقاه العمل التربوي والتعليمي في المنطقة من متابعة من سمو أمير منطقة تبوك واهتمامه بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات.

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