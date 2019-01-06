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مقتل 29 من مسلحي طالبان في غارة جوية جنوب أفغانستان

مقتل 29 من مسلحي طالبان في غارة جوية جنوب أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=677005
المناطق - وكالات

لقي ما لا يقل عن 29 من مسلحي طالبان حتفهم اليوم في غارة جوية شنتها قوات التحالف في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وذلك بحسب وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية.
وأسفرت الغارة عن مقتل قائد من طالبان ضمن المسلحين الذين لاقوا حتفهم، إلى جانب تدمير 3 آلاف قنبلة يدوية الصنع في أحد أحياء إقليم فرح.
ونفذت القوات الأفغانية أيضًا عملية لها في إقليم قندهار، أسفر عنها مقتل خمسة من مُسلحي طالبان، إلى جانب تنفيذ غارة جوية في إقليم فارياب، أسفر عنها مقتل مُسلحين اثنين وتدمير عربة.

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