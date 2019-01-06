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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة التفاهم بين جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ومجلس شباب المنطقة

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة التفاهم بين جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ومجلس شباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=677017
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب منطقة القصيم وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة الأمير محمد بن فهد نائب مدير الجامعة لتطوير الأعمال رئيس الفريق الفني للجائزة الدكتور عادل بن أحمد الصالح ، وعن مجلس شباب منطقة القصيم أمين عام المجلس دهش بن عبدالعزيز الدهش ، حيث تهدف الاتفاقية إلى نشر مفهوم وأهداف جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني ، باعتبار شباب منطقة القصيم جزء لا يتجزأ من المشاركة الوطنية في الجائزة ، ودعم الإبداع الشباب وتوظيف الطاقات الفكرية في تجارب وطنية رائدة.
ونوه سمو أمير القصيم بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من دعم وتشجيع للشباب لتحقيق طموحاتهم ، إيماناً منها بأنهم عماد المستقبل وسواعد بناء الوطن وثروته الحقيقية ، باعتبارهم الأداة الفاعلة في مسيرة التنمية ، لافتاً إلى أهمية دور مجالس الشباب بالمنطقة ، متمنياً أن تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها ، لخدمة شباب المنطقة وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم ، مؤكداً أهمية تقديم البرامج المتميزة والهادفة من خلال الاتفاقية ما بين المجلس والجامعة ، وتقديم الجو الملائم لجذب الشباب ، واستثمار أوقات فراغهم ، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة ، وإكسابهم المهارات الحياتية اللازمة التي تهيئهم للمستقبل.
حضر التوقيع محمد بن عايض الهاجري عضو الفريق الفني لجائزة الأمير محمد بن فهد وعدد من رؤساء لجان الشباب بالمنطقة.

 

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