احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7932.24 نقطة
أبرز المواد
 القبض على مواطن (الكلاشنكوف) بمحافظة رفحاء
أبرز المواد
 الرياض تستضيف اجتماعات تنفيذي وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين توقّع اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات لرفع مستوى الخدمات التقنية بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 بولتون : واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستعرض السيرة الذاتية للدكتور عبدالرحمن الشبيلي مساء الاثنين
منطقة الرياض
 مندوبو الجامعة العربية يبحثون الأربعاء “عودة سوريا”
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة التفاهم بين جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ومجلس شباب المنطقة
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تستكمل عقد ورشها التعريفية بخدمة “بياناتي” لموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية
أبرز المواد
 توزيع تذاكر مجانية لمواجهة “الأخضر” مع كوريا الشمالية في كأس آسيا
أبرز المواد
 مقتل 29 من مسلحي طالبان في غارة جوية جنوب أفغانستان
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7932.24 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7932.24 نقطة

أبرز المواد
القبض على مواطن (الكلاشنكوف) بمحافظة رفحاء

القبض على مواطن (الكلاشنكوف) بمحافظة رفحاء

أبرز المواد
الرياض تستضيف اجتماعات تنفيذي وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة

الرياض تستضيف اجتماعات تنفيذي وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة

أبرز المواد

بولتون : واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها

بولتون : واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها
http://almnatiq.net/?p=677027
المناطق - وكالات

أعلن مستشار الرئيس الأميركي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها.

وقال: “سنناقش الانسحاب من سوريا مع إسرائيل و تركيا خلال جولة إقليمية”.

وشدد على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يتمسك بأن “الانسحاب الأميركي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد”.

وأضاف بولتون أن “أميركا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب”.

وأوضح في تصريحات للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل أن الرئيس الأميركي ترمب “يريد تدمير خلافة داعش” في إشارة إلى مقاتلي تنظيم داعش في سوريا الذين تركز الهجمات الأميركية على استهدافهم.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7932.24 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7932.24 نقطة
القبض على مواطن (الكلاشنكوف) بمحافظة رفحاء

القبض على مواطن (الكلاشنكوف) بمحافظة رفحاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*