بولتون : واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها

المناطق - وكالات

أعلن مستشار الرئيس الأميركي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها.

وقال: “سنناقش الانسحاب من سوريا مع إسرائيل و تركيا خلال جولة إقليمية”.

وشدد على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يتمسك بأن “الانسحاب الأميركي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد”.

وأضاف بولتون أن “أميركا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب”.

وأوضح في تصريحات للصحافيين خلال زيارته لإسرائيل أن الرئيس الأميركي ترمب “يريد تدمير خلافة داعش” في إشارة إلى مقاتلي تنظيم داعش في سوريا الذين تركز الهجمات الأميركية على استهدافهم.