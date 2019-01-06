الرياض تستضيف اجتماعات تنفيذي وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة

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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تنظيم الدورة الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 – 9 يناير الجاري في الرياض.

وقالت الأمانة العامة (قطاع الإعلام والاتصال) في بيان صحفي اليوم:” إنها ستنظم بالتعاون مع وزارة الإعلام في المملكة، فعاليات الدورة العادية الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 10 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في إطار الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي 2018-2019، وسيرأس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية في هذه الفعاليات رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير الدكتور بدر الدين علالي “.

وأوضح السفير بدر الدين علالي أن الاجتماعين سيناقشان 13 بندًا مختلفًا من بينها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، بالإضافة إلى بند حول مشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف في الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019، وبند حول الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

مما يذكر أن المكتب التنفيذي يعقد برئاسة المملكة العربية السعودية ويضم في عضويته كل من الأردن والإمارات وتونس والسودان والصومال والعراق ومصر، بالإضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وغادر القاهرة اليوم وفد الأمانة العامة برئاسة الأمين العام المساعد السفير بدر الدين علالي للمشاركة في الاجتماعين، ويضم الوفد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض الدكتور فوزي الغويل.