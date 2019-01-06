القبض على مواطن (الكلاشنكوف) بمحافظة رفحاء

رفحاء - فلاج الشعيفاني

اوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشماليه العميد عويد العنزي بأنه وبالاشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي ويظهر فيه شخص وهو يقوم بإطلاق نار من سلاح رشاش “كلاشنكوف” أثناء قيادته مركبة بشارع سمو الامير عبدالعزيز بن مساعد (رحمه الله) في محافظة رفحاء ، فقد اسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية المتورط في ذلك والقبض عليه ، وضبط المركبة المستخدمة بحوزته ، حيث جرى ايقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الحدود الشمالية اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الانظمة والتعليمات ، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.