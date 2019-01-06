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الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

الأمير سعود بن نايف يستقبل معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
http://almnatiq.net/?p=677044
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبدالعزيز الفالح يرافقه رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر.

واطلع سموه على أبرز أنشطة الوزارة والجهات المرتبطة بها في المنطقة والتي تشتمل على قطاعات البترول والغاز والكهرباء والصناعة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية على أهمية المنطقة باعتبارها حاضنة لأهم قطاعات الاقتصاد السعودي سواء في جانب الصناعات أوفي جانب الطاقة وكذلك النشاطات التعدينية الأخرى.

مبيناً سموه بأن المنطقة ستحتضن العديد من الفعاليات والنشاطات الداعمة لمنظومة الصناعة والطاقة بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية.

ومن جانبه قدم معالي الوزير الفالح شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته ومتابعته لمشاريع الوزارة بالمنطقة داعياً الله العلي القدير بالتوفيق للجميع.

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