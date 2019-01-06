روبيان الشرقية يقفز لاسعار خيالية قبل حظره الشهر المقبل

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مع اقتراب نهاية الموسم في مطلع فبراير القادم، نظرا لتراجع حجم المعروض بالقياس مع انطلاقة الموسم في اغسطس الماضي و كذلك تحول الجزء من الاكبر من المراكب باتجاه صيد الاسماك قفزت اسعار الروبيان بنسبة 52% – 100%

وتوقع متعاملون في سوق الاسماك بمحافظة القطيف استمرار الارتفاع مع العد التنازلي لبدء الحظر لمدة 6 اشهر قادمة، مشيرين الى ان الارتفاعات الحاصلة ليست مفاجئة على الاطلاق، نظرا لارتباط القيمة السوقية بالية العرض و الطلب، واصفين الموسم الحالي بالهزيل بالقياس الى الموسم السابق، فحصيلة الصيد للمركب الواحد لم تكن بالمستوى المطلوب، مؤكدين، ان كمية الصيد سجلت تراجعا بنسبة لا تقل عن 30% – 40% بالمقارنة مع موسم 2017.

وذكر محمد المحيشي ” متعامل ” ان اسعار الروبيان تواصل ارتفاعها منذ شهر تقريبا، حيث قفزت القيمة السوقية لمختلف الاحجام بشكل تدريجي بالتزامن مع تراجع المعروض في السوق، مضيفا، ان الكميات المعروضة في المزاد الصباحي تراجعت باكثر من 100% بالمقارنة مع انطلاقة الموسم، حيث لا يتجاوز عدد المعروض اليومي في الصباح 100 صندوق ” 32 كغم للصندوق ” مقابل 250 – 300 صندوق، مشيرا الى ان الارتفاع الحاصل ليس مستغربا على الاطلاق، حيث تبدأ الاسعار في الزيادة مع نهاية الموسم.

واشار منير التاريخ ” متعامل ” ان اسعار الروبيان تتفاوت تبعا للاحجام، و كذلك للعرض و الطلب، فالتذبذب الحاصل في الاسعار مرتبط بمستوى المعروض في السوق، مبينا، ان سعر الروبيان الصغير قفز الى 650 – 700 ريال مقابل 300 – 400 ريال للصندوق و الروبيان الوسط 1100 – 1200 ريال مقابل 600 – 650 ريالا للصندوق و الحجم الكبير 1500 ريال مقابل 1000 – 1200 ريال للصندوق، مضيفا، ان الاسعار مرشحة للارتفاع مع اقتراب الموسم من النهاية، مرجعا ذلك لتحول اعداد كبيرة من المراكب باتجاه صيد الاسماك و ترك ممارسة صيد الروبيان، الامر الذي ينعكس على اجمالي المعروض في السوق.

من جانب اخر اكد علي بن ظاهر ” متعامل ” استقرار اسعار الاسماك للاسواق الثاني على التوالي، اذ لم تشهد القيمة السوقية للاصناف الممتازة تغييرات سواء بالزيادة او التراجع، مبينا، ان المعروض ساهم في تماسك الاسعار خلال الايام القليلة الماضية، مشيرا الى ان سعر الصافي يبلغ 600 ريال للثلاجة ” 32 كغم ” و الشعري 500 ريال للمن ” 16 كغم ” و الكنعد 800 ريال للمن و العندق 450 ريالا للمن و الهامور الوسط 800 ريال للمن و الهامور الصغير 600 ريال للمن.