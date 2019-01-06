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نائب أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنطقة

نائب أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=677050
جازان - فضة آل عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد ( مرض شلل الأطفال ) بجرعتين من لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) والتي تستهدف الفئات العمرية للأطفال (أقل من 5 سنوات) بالمنازل.
حيث أعطى سموه الجرعة الأولى لأحد الأطفال المستهدفين معلنا انطلاق الحملة .
واطلع سموه خلال تدشين الحملة إلى عرض مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله النجمي الذي بين أن الحملة تستهدف الأطفال دون سن الخامسة وذلك على مدى خمسة أيام فيما تطبق المرحلة الثانية الشهر القادم حيث تبدء يوم 1440/6/5 هـ مبينا أن عدد الأطفال المستهدفين يبلغ  ١٢٠ الف طفل وذلك عبر برنامج الزيارات المنزلية الذي تقوم به فرق ثابتة ومتحركة تعمل على فترتين إلى جانب فرق للإشراف الميداني على تنفيذ الحملة و تستهدف الحملة كافة قطاعات المنطقة وتركزعلى القطاعات الجنوبي والشمالي والأوسط والجبلي إضافة إلى فرق للإشراف المركزي ، مشيراً إلى تأمين كافة اللقاحات اللازمة والخدمات المساندة لتنفيذ الحملة .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن تقديره لمنسوبي صحة جازان مثمنا الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وصحة أبناء المنطقة متمنيا سموه التوفيق للقائمين على الحملة .

 

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