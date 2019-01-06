جامعة القصيم تختتم مشاركتها في “ربيع بريدة” بأكثر من 33 ألف زائر وزائرة

المناطق - بريدة

اختتمت جامعة القصيم مشاركتها في مهرجان “ربيع بريدة” والتي استمرت على مدار 10 أيام، حيث زار أجنحتها أكثر من 33 ألف زائر وزائرة خلال أيام المهرجان الذي اختتم فعالياته يوم أمس السبت في منتزه القصيم الوطني ببريدة.



وشاركت الجامعة بالمهرجان من خلال عدد من المعارض التي شملت 18 نادياً طلابيا من مختلف الكليات، وقدمت أكثر من 40 برنامجاً متنوعاً صحي وتثقيفي وتوعوي لزوار المهرجان، حيث بلغ عدد الفحوصات الطبية 11230 مستفيدا ومستفيدة، وتم تحويل 1530 مستفيدا إلى العيادات الجامعية، كما بلغ عدد المشاركين من الجامعة في المخيم 586 متطوعا ومتطوعة.

وأقيم الحفل الختامي مساء أمس بالمهرجان بحضور عدد من عمداء الكليات والمسؤولين وطلاب الجامعة، حيث عبر وكيل عمادة شؤون الطلاب والمشرف العام على مخيم الجامعة بالمهرجان الدكتور محمد بن صالح العجلان بهذه المناسبة عن فخره بالمشاركة الواسعة للجامعة في هذا المهرجان، مشيرًا إلى أن 40% من العاملين في المهرجان هم من منسوبي الجامعة، الذين يقدمون للزوار العديد من الخدمات التوعوية والطبية والاجتماعية والزراعية والهندسية والفنية والرياضية التي عكست دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وأوضح “العجلان” أن الطلبة المشاركين قد أظهروا من خلال المعرض قدرتهم على خدمة المجتمع في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية الخدمات الصحية التي قدمتها الجامعة والدور الطبي الذي قام به منسوبوها خلال المهرجان، حيث تم الكشف عن 30 حالة حرجة جدا من مرضى السكري وأصحابها لا يعلمون بذلك، كما تم الكشف عن 350 حالة ارتفاع ضغط الدم منها 50 حالة شديدة، مقدما شكره لكل من سعى وعمل وبذل لنجاح المشاركة في هذه المناسبة وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن ابراهيم العضيب، على جهدهم وتشجيع الطلاب بشكل دؤوب لمواصلة العمل، كما قدم الشكر لكافة المسؤولين والعاملين.