قرارات إدارية جديدة في صحة حفرالباطن

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أصدر سعادة مدير الشئون الصحية بحفرالباطن ناصر بن راشد الصافي قرارات إدارية جديدة تقضي بتكليف عدداً من القيادات الشابة بصحة المحافظة والتي تهدف إلى تجديد العطاء ومواصلة مسيرة تطوير العمل الصحي.

وجاءت القرارات على النحو التالي :

• تكليف الدكتور ناصر بن تركي حمود الظفيري للعمل مساعداً لمدير الشؤون الصحية للصحة العامة لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

• تكليف الأخصائية قروشة يحيى منصور إبراهيم للعمل مديرة لإدارة التمريض بصحة حفرالباطن لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

• تكليف الأخصائي مساعد ربيع الشمري للعمل مديراً لمستشفى حفرالباطن المركزي لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

• تكليف الأخصائي مساعد فرحان العنزي للعمل مديراً لمستشفى الملك خالد العام لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

• تكليف الأخصائي وليد عويد الظفيري للعمل مساعداً لمدير مستشفى حفرالباطن المركزي للشؤون الإدارية والمالية ونائباً لمدير المستشفى لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

• تكليف الأخصائي يوسف ضيف الله الحربي للعمل مساعداً لمدير مستشفى الملك خالد العام للشؤون الإدارية والمالية ونائباً لمدير المستشفى.