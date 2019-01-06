اكثر من 9500 عملية جراحية و 7642 مولود في حفرالباطن حلال 2018

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

كشفت صحة حفرالباطن أن 5 من مستشفياتها قدمت خدماتها خلال العام 2018م لأكثر من 780 ألف مراجع لأقسام الطوارئ والعيادات ، فيما أجريت 9505 عملية جراحية خلال نفس الفترة ، كما سجلت 7642 حالة ولادة خلال نفس الفترة .

وذكرت الصحة: استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الملك خالد خلال العام 2018م، 257750 مراجعاً، وراجع قسم العيادات 125860 مراجعاً، في حين أجريت 2500 عملية جراحية، وبلغ عدد المنومين 7160 مريضاً.

وأضافت: مستشفى الولادة والأطفال استقبل في قسم الإسعاف والطوارئ خلال العام 2018م، 282285 مراجعاً، وراجع قسم العيادات 44194 مراجعاً، وأجريت في المستشفى 4399 عملية جراحية، وبلغ عدد المنومين 21152 مريضاً، في حين بلغ عدد المواليد لنفس العام 7624

وأردفت: استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى #حفرالباطن المركزي خلال العام 2018م، 71651 مراجعاً، وراجع قسم العيادات 40198 مراجعاً، في حين أجريت 2606 عملية جراحية، وبلغ عدد المنومين 3714 مريضاً.

وبينت: استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى #القيصومة خلال العام 2018م، 161088 مراجعاً، وراجع قسم العيادات 17868 مراجعاً، في حين بلغ عدد المنومين 408 مريضاً.

وتابعت: استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الصحة النفسية خلال العام 2018م، 9692 مراجعاً، وراجع قسم العيادات 10823 مراجعاً، في حين بلغ عدد المنومين 364 مريضاً.