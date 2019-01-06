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انتظام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدر اسة بالطائف اليوم الأحد

انتظام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدر اسة بالطائف اليوم الأحد

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انتظام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدر اسة بالطائف اليوم الأحد

انتظام أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدر اسة بالطائف اليوم الأحد
http://almnatiq.net/?p=677065
المناطق - الطائف

انتظم اليوم مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدر اسة في جميع المراحل الدراسية في الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا ، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي ، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه ومديري ومديرات الادارات ومكاتب التعليم .

وشهدت المدارس بنين وبنات بكافة مراحلها انضباطاً مدرسياً متكاملاً ، بعد أن تم تجهيز المدارس خلال الأسبوع المنصرم ، وانطلقت الحصص الدراسية منذ اللحظات الأولى بعد تسليم الكتب الدارسية ، فيما تم حث الطلاب والطالبات بالإجراءات المترتبة على الانضباط المدرسي ، والتأكيد على مواصلة الإلتزام بالحضور وعدم الغياب ، وأيضاً متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات اشرافية ، قام بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس ، لتذليل العقبات إن وجدت والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الادارة العامة للتعليم .

وجرى متابعة سير العملية التعليمية في مدارس الثانوية لنظام المقررات ، والإطلاع على عملية تسجيل الطلاب في الجداول الدراسية ، والتأكد من عدم وجود أي عوائق تعليمية في تسجيل المقررات ، وفق الخطط الدراسية الموجودة بالمدارس .

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