بيوت قرية منطقة تبوك التراثية بالجنادرية تستوقف الزوار

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ابدى زوار قرية منطقة تبوك التراثيه بالجنادرية اعجابهم خلال زيارتهم لقرية منطقة تبوك التراثيه بمرافق القرية المتعددة واستقطبت البيوت الساحلية والبيت الصحراوي اهتمام الزوار ويضم البيت الساحلي البيئه الساحلية القديمه والمجلس الساحلي وغرفة الصياد والمطبخ الساحلي القديم وفنان تشكيلي وفنانه تشكيلية ومتحف ساحلي ويقول عبدالمعطي العلاطي البالغ من العمر 60 عاما بدأت في جمع المتحف منذ ان كان عمري 16 ومكونات هذا المتحف من قطع السفن القديمة التي تتراوح اعمارها بين 100 و 150 عام ويعتبر الصريداني القريب للمشب الذي يستخدم للقهوة والشاي داخل السفينة ابرز ما يوجد في في المتحف كما توجد القفيات التي تستخدم لرفع الشراع وميدة السفينة وصندوق النوخذه وهو رئيس السفينه من ابرز ما تحتوي عليه السفينة بالاضافة الى ثلاجة الخشب وسطحة الغرزي والمحيا والمقذاف والمخدجة ويقول العلاطي ان المتحف يحوي اكثر من 300 قطعه من موروث الساحل في منطقة تبوك . ويحتوي البيت الصحراوي والذي يتكون من البناء الطيني القديم على بيئة تبوك الصحراوية القديمة وتراث تبوك بنمطيها الزراعي و الصحراوي ويحتوي المجلس على عازف الربابه وركن السدو والتطريز والاودوات الزراعية القديمه ويقول خالد الفجر ان المتحف يتكون من الاسلحة القديمة بالاضافة للقهوة ومحتوياتها واللباس القديم في منطقة تبوك والمطبخ ويسمى قديما المسوى ويضيف ان العيبة او المجلاد كما يسمى عند اهالي الشمال جذبت الزوار بشكل كبير وتستخدم لحفظ التمر .

هذا وتواصل القرية فعالياتها في ليالي مهرجان الجنادرية 33 بعروضها المتألقة التي نالت استحسان زوار المهرجان .