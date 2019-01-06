برأسية أنس بن ياسين منتخب الأردن يتقدم على منتخب أستراليا

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حقق المنتخب الأردني فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي اليوم الأحد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم آسيا 2019 والتي انطلقت أمس في الإمارات.

ويدين المنتخب الأردني بالفضل للاعب الخبرة أنس بن ياسين الذي سجل هدف المباراة الوحيد والتي احتضنها ملعب هزاع بن زايد بنادي العين, ليحقق “النشاما” ثلاث نقاط جعلته في صدارة ترتيب المجموعة “مؤقتا”.

ويلعب المنتخب السوري مع الفلسطيني في وقت لاحق اليوم ضمن نفس المجموعة.