الأمير خالد الفيصل يهنيء الأمير بدر بن سلطان بمناسبة تعيينه نائب أمير منطقة مكة المكرمة

المناطق - جدة

رحّب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي ، بنائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، مقدماً لسموه التهنئة بمناسبة تعيينه ، سائلاً الله له التوفيق والنجاح ، كما قدّم سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، وزير الحرس الوطني على كل ما قدمه حين كان نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة ، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة خدمةَ للدين ثم المليك والوطن .

ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل الاجتماع التحضيري الأول لملتقى مكة الثقافي لموسمه المقبل ، بحضور الأمير بدر بن سلطان ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وممثلي الجهات ذات العلاقة ، جدّد سموه التأكيد على أهمية اللغة العربية وأن تتظافر الجهود للعناية بها وتعزيز هويتها ونشرها .

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمته أمانة الملتقى تطرق إلى أبرز التحديات والظواهر التي تواجه اللغة العربية ، والسبُل التي سيتم العمل بها لمواجهة هذه التحديات ، كما جرى استعراض رؤية وأهداف الملتقى في موسمه المقبل, وبحسب العرض فإن الملتقى في نسخته المقبلة التي ستنطلق فور انتهاء الدورة الحالية ، سيعمل على رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية اللغة العربية ، وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات والمجتمع لإبراز أهمية هذه اللغة وتسخير التقنية لهذا الهدف .