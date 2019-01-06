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الأمير خالد الفيصل يهنيء الأمير بدر بن سلطان بمناسبة تعيينه نائب أمير منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يهنيء الأمير بدر بن سلطان بمناسبة تعيينه نائب أمير منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=677092
المناطق - جدة

رحّب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي ، بنائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، مقدماً لسموه التهنئة بمناسبة تعيينه ، سائلاً الله له التوفيق والنجاح ، كما قدّم سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، وزير الحرس الوطني على كل ما قدمه حين كان نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة ، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة خدمةَ للدين ثم المليك والوطن .
ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل الاجتماع التحضيري الأول لملتقى مكة الثقافي لموسمه المقبل ، بحضور الأمير بدر بن سلطان ، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وممثلي الجهات ذات العلاقة ، جدّد سموه التأكيد على أهمية اللغة العربية وأن تتظافر الجهود للعناية بها وتعزيز هويتها ونشرها .
وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمته أمانة الملتقى تطرق إلى أبرز التحديات والظواهر التي تواجه اللغة العربية ، والسبُل التي سيتم العمل بها لمواجهة هذه التحديات ، كما جرى استعراض رؤية وأهداف الملتقى في موسمه المقبل, وبحسب العرض فإن الملتقى في نسخته المقبلة التي ستنطلق فور انتهاء الدورة الحالية ، سيعمل على رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية اللغة العربية ، وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات والمجتمع لإبراز أهمية هذه اللغة وتسخير التقنية لهذا الهدف .

 

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