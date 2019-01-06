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نائب أمير مكة المكرمة يُباشر مهام عمله بإمارة المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يُباشر مهام عمله بإمارة المنطقة

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نائب أمير مكة المكرمة يُباشر مهام عمله بإمارة المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يُباشر مهام عمله بإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=677096
المناطق - جدة

باشر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مهام عمله اليوم ، بمقر الإمارة في جدة.
وبدأ الأمير بدر بن سلطان مهام عمله ، باستقبال عددٍ من موظفي الإمارة ، كما ترأس سموه اجتماعًا , بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وعددٌ من قيادات الإمارة.
وقدّم وكيل الإمارة , وقيادات الإمارة لسموه , شرحًا عن الخطط المستقبلية والتطويرية المُزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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