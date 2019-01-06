باشر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مهام عمله اليوم ، بمقر الإمارة في جدة.
وبدأ الأمير بدر بن سلطان مهام عمله ، باستقبال عددٍ من موظفي الإمارة ، كما ترأس سموه اجتماعًا , بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، وعددٌ من قيادات الإمارة.
وقدّم وكيل الإمارة , وقيادات الإمارة لسموه , شرحًا عن الخطط المستقبلية والتطويرية المُزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
نائب أمير مكة المكرمة يُباشر مهام عمله بإمارة المنطقة
باشر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، مهام عمله اليوم ، بمقر الإمارة في جدة.
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