بالفيديو: مواطن آخر يصدم من قيمة فاتورة المياه .. ويوثق أمر غريب داخل العداد!

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه مواطن يشتكي من استلام فاتورة من شركة المياه مقابل استهلاك مياه أقل، على حد قوله.

وأبان مقطع الفيديو، المواطن وهو يتحدث عن تحصيل شركة المياه مبلغ 1023 ريال، لأخر إصدار فاتورة له، كاشفاً أنه لا يدري كيف قاموا بتحديد هذا المبلغ، وعلى أي أساس قرأ موظف الشركة عداد المياه، على الرغم من تراكم الغبار على الشاشة الخارجية والداخلية.

ووجه المواطن حديثه إلى لجنة مكافحة الفساد، مطالباً أن تنظر في مثل هذه المواضيع، خاصة أن الأستهلاك ضعيف والغبار والأتربة تكسو على شاشة العداد، فكيف قام موظفي شركة المياه بالقراءة وتحديد مبلغ الـ 1032 ريال، مطالباً بضرورة محاسبة هؤلاء الموظفين.