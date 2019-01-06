محافظ حقل يزور قرية منطقة تبوك التراثية في الجنادرية33

المناطق_عبدالله الغيثي

قام محافظ حقل خالد بن بن الخريصي يوم أمس بزيارة لقرية منطقة تبوك التراثية يرافقه رئيس بلدية حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني وأمين لجنة التنمية السياحة بالمحافظة عمر بن طلال أبو العز وجرى الاطلاع على ما تتميز به من استعراض لموروث المنطقة الشعبي المميز والمتنوع والذي يمثل محافظات المنطقة الداخلية والساحلية كالتراث العمراني والألوان والفنون والحرف اليدوية التراثية كما شاهد أقسام القرية التي تعكس مظاهر التنمية الحضارية التي ارتسمت على أرض تبوك.