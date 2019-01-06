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محافظ حقل يزور قرية منطقة تبوك التراثية في الجنادرية33

محافظ حقل يزور قرية منطقة تبوك التراثية في الجنادرية33
http://almnatiq.net/?p=677118
المناطق_عبدالله الغيثي
قام محافظ حقل خالد بن بن الخريصي يوم أمس بزيارة لقرية منطقة تبوك التراثية يرافقه رئيس بلدية حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني وأمين لجنة التنمية السياحة بالمحافظة عمر بن طلال أبو العز وجرى الاطلاع على ما تتميز به من استعراض لموروث المنطقة الشعبي المميز والمتنوع والذي يمثل محافظات المنطقة الداخلية والساحلية كالتراث العمراني والألوان والفنون والحرف اليدوية التراثية كما شاهد أقسام القرية التي تعكس مظاهر التنمية الحضارية التي ارتسمت على أرض تبوك.

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