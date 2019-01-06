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شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يعتدي على ضابط شرطة في مكان عمله !

شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يعتدي على ضابط شرطة في مكان عمله !
http://almnatiq.net/?p=677123
المناطق_متابعات

اعتدى شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت بالضرب والسب على ضابط شرطة أثناء تأديته واجبه في مكان عمله في أحد مخافر العاصمة.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن الشيخ حضر إلى المخفر لتنفيذ حكم برؤية أبنائه من طليقته، حيث طلب من الضابط الموجود في المخفر ويحمل رتبة نقيب الخروج معه فورًا لتنفيذ الحكم.

وقالت الصحيفة إن الضابط الذي كان منهمكًا في أداء بعض الأعمال، طلب من الشيخ الانتظار قليلًا حتى ينهي أعماله، ويشكل قوة أمنية ترافق الشيخ، إلا أن الشيخ انفعل بسبب حديث الضابط وقام بالاعتداء عليه بالضرب والسب.

وتدخل العاملون في المخفر، لحسم الخلاف الذي بدا تجاوزًا على القانون، وسيطروا على الموقف، وإبلاغ المسؤولين الذين أمروا بإحضار تقارير طبية للطرفين، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم تكشف الصحيفة أي تفاصيل بشأن هوية الشيخ أو الضابط.

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