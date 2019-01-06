فايز المالكي يرد على تهديد “الشريان” له : والله أني بأخذ حقي غصباً عن خشمك !

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أبدى الفنان فايز المالكي تعجبه من تهديدات رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون داوود الشريان بملاحقته قانونياً بخصوص مستحقاته المالية ، وذلك خلال تغريدة لخبر على صحيفة الرياض تم نشره منذ شهر مضى .

ونشر المالكي فجأة ، عبر حسابه في “تويتر” صورة لخبر من صحيفة الرياض يحمل في عنوانه تصريحاً لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ، حيث يهدد الفنان فايز المالكي بالملاحقة القانونية باتهام الأخير بمحاولة رشوة موظف عام.

وعلّق عليه المالكي قائلاً: “كل ما أشوف هالخبر استغرب كثير لو أن هالشخص طبق كل كلامه في برنامج الثامنه كان انصفني بدل أن يتهمني بما كتب في الخبر لكن والله أني بأخذ حقي وبشرع الله وغصباً عن خشمك الحمد لله أننا في بلد يحكم بشرع الله وسنه رسوله”.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أصدرت بياناً قالت فيه أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة، التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام، وذلك حمايةً للمال العام وحقوق منسوبيها.