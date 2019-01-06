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شاهد: لحظة سقوط طائرة من ارتفاع 120 متر بطريقة مروعة في أستراليا .. وهذا كان مصير الركاب!

شاهد: لحظة سقوط طائرة من ارتفاع 120 متر بطريقة مروعة في أستراليا .. وهذا كان مصير الركاب!
http://almnatiq.net/?p=677132
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نجا ركاب طائرة من الموت بعد سقوط طائرتهم من ارتفاع 120 مترًا وتحطمها، في أستراليا.

وأظهر مقطع فيديو يوثق الحادثة، نجاح الطيار و4 ركاب في النجاة والخروج بسلام من بين حطام طائرة صغيرة دون أن يصاب أحد منهم بأذى.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مطار توورادين على بعد 70 كم جنوب شرق مدينة ملبورن في أستراليا، بعد تعطل محرك طائرة “سيسنا” عقب الإقلاع بوقت قصير.

ونجح الطيار في إنقاذ حياة كل من كان على متن الطائرة عندما تمكن من القيام بهبوط اضطراري في حقل على بعد كيلومتر واحد شمال المطار.

ويظهر الفيديو اللحظة التي تسقط فيها الطائرة على الأرض، قبل أن يأمر الطيار ركابه بالخروج من بين الحطام حيث كان يتسرب الوقود من الطائرة.

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