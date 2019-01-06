بعد تخريج أول دفعة .. نبأ سار للمرأة السعودية لدخولها أول مرة هذا المجال !

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أعلنت شركة “طيران ناس” تخريج أولى دفعاتها من برنامج المضيفات السعوديات، لافتة إلى أن أولى رحلاتهن العملية ستكون خلال يناير الجاري.

وأوضحت “طيران ناس”، أن “برنامج المضيفات والمضيفين الجويين يهدف إلى استقطاب نحو 300 مضيف ومضيفة سعودية خلال عامين، مشددين على مراعاة ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات السعوديات يتماشى مع العادات والتقاليد السعودية، بحسب “سبق” .

ويشترط “طيران ناس” شهادة الثانوية كحد أدنى في متطلبات المؤهل التعليمي لشغل وظيفة “مضيفة”، إضافة إلى أنه يتناسب الطول والوزن مع معايير الطيران العالمية وإجادة التحدث باللغة الانجليزية وأن يكون “المتقدمة” سعودية الجنسية.