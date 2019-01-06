أول تعليق من سفارة المملكة في “بانكوك” حول فيديو الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها !

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أوضح القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك عبدالإله الشعيبي؛ أن الفتاة السعودية التي وثّقت فيديوهات تدّعي هروبها من أسرتها إلى تايلاند لدواعي تعنيف وما شابه، أنها أُوقفت من السلطات التايلاندية بسبب مخالفتها القوانين هناك؛ فلا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي، موضحاً أن السفارة تتابع الموضوع، وهي ليست الحالة الأولى التي يُعاد فيها مسافر لهذه الأسباب.

وقال الشعيبي؛ بحسب “سبق” : “السفارة لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، وهذا من صلاحيات السلطات المحلية، وإيقافها تمّ من قِبل سلطات المطار بسبب مخالفتها القوانين التايلاندية”.

وأضاف : ليس لديها حجز عودة ولا حجز فندق ولا يوجد لديها أي برنامج سياحي مما يتطلب ترحيلها من قِبلهم، والسفارة فقط تتابع الموضوع علماً أنها ليست أول حالة يُعاد فيها مسافر لهذه الأسباب، أما أنها معنّفة أم لا؟ فليس لدينا علمٌ بذلك”.