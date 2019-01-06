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الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاق السويد

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الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاق السويد

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاق السويد
http://almnatiq.net/?p=677144
المناطق_وكالات

أكدت الحكومة اليمنية، التزامها بوقف إطلاق النار بينما تعمل جاهدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.

وقال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، لدى لقاءه في الرياض سفير الصين لدى اليمن، إن الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران ما تزال مستمرة وبشكل ممنهج في انتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة وتحاول المراوغة والمماطلة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد المسؤول اليمني على ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية لعملية السلام في اليمن رسائل واضحة وحازمة للميليشيا الانقلابية من أجل وقف انتهاكاتها ضد المدنيين وعرقلتها لجهود السلام.

وأشاد نائب وزير الخارجية اليمني، بموقف الصين ودعمها للحكومة اليمنية وللحل السياسي المرتكز على المرجعيات المتوافق عليه، مثمنًا مساهماتها في جهود الإغاثة وتقديمها الدعم في مختلف المجالات الفنية والعلمية.

من جانبه، أكد السفير الصيني أن بلاده تتابع عن قرب التطورات السياسية في اليمن وتعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الوضع المأساوي في البلاد.

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