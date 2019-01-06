أبل سائبة على طريق الشحمه القاعية تهدد سلامة مستخدمي الطريق

المناطق-الرياض

وثق احد قاطعي طريق الشحمه القاعية التابعتين لمحافظة المجمعة عدد من الأبل السائبة التي تهدد مستخدمي الطريق الذي تكثر عليه خلال هذه الأيام حركة بحكم أن المنطقة من المناطق الربيعية التي تجذب المتنزهين.

وصحيفة “المناطق” وضمن مسئوليتها الاجتماعية تهيب بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والانتباه، وتهيب بمسئولي المراكز التي يمر بها هذا الطريق بابعاد هذه الأبل التي تشكل خطراً على عابري الطريق.

يشار إلى أن الأبل السائبة كثيراً من تتسبب في حوادث جراء الاصطدام بها وخاصة ليلاً لعابري الطرق، وتكمن الخطورة في حال عبور الطريق عبر منطقة رعوية كبيرة تكثر فيها الإبل السائبة.