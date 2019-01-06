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أمارة مكة المكرمة تكرم منتخب السلة للكراسي المتحركة الحائز على كأس الخليج

أمارة مكة المكرمة تكرم منتخب السلة للكراسي المتحركة الحائز على كأس الخليج

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أمارة مكة المكرمة تكرم منتخب السلة للكراسي المتحركة الحائز على كأس الخليج

أمارة مكة المكرمة تكرم منتخب السلة للكراسي المتحركة الحائز على كأس الخليج
http://almnatiq.net/?p=677153
المناطق_جدة

نظمت أمارة منطقة مكة المكرمة و أمانة محافظة جدة مساء أمس الأول بالحديقة الثقافية بجده حفل تكريم لأبطال المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة لحصوله على كأس الخليج التاسعة والتي أقيمت في دولة الكويت ، و بدأ الحفل بعرض مرئي قصير لفريق ( إحنا نقدر التطوعي ) والذي يسعى لإبراز إنجازات ذوي الإعاقة إعلامياً ، تلى ذلك تكريم الكابتن سفر الحقباني والذي حقق لقب أفضل لاعب عربي لكرة السلة للكراسي المتحركة ، اضافة الى العديد من الإنجازات التي سبق أن حققها والمبادرات في خدمة المجتمع ،مبديا سعادته الغامرة بتحقيقهم لكأس البطولة والحصول على المركز الأول بعد انتظار سنوات عديدة كانو ا يحصلون بها على المركز الثاني ، وشكر جميع من دعمهم من اللجنة البارالمبية ووضح الكابتن سفر للحضور فكرة مباراة كرة السلة للكراسي أنها تكون على كراسي مصممة خصيصاً لذلك هي مختلفة عن الكراسي التي بحوزتهم ، كما تم تكريم الكابتن فيصل العسيري ، والذي شكر بدوره كل من دعمهم ، وخص بالشكر أمارة منطقة مكه المكرمة وأمانة محافظة جدة ، وعبر عن فرحته لحصولهم على المركز الأول والذي كان حلم لهم منذ عشر سنوات أو أكثر ، كما تم تكريم الكابتن موسى الزهراني والحاصل على جائزة أفضل لاعب في التصويبات الثلاثية والكابتن زياد الخالدي اللاعب المميز في المنتخب . هذا وقد شارك في التكريم عدة جهات حكومية وهي وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة وهيئة الهلال الأحمر السعودي وفِي الختام قدم الشاعر ناصر الهشبول ( نائب رئيس فريق إحنا نقدر التطوعي ) قصيدة جدة بلاد الحضارة والتي تفاعل معها الجمهور بحماس منقطع النظير .

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