التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين وسوريا في كأس آسيا 2019

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حسم التعادل السلبي، مباراة سوريا وفلسطين، مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا، المقامة في الإمارات.

وعلى ملعب الشارقة الذي امتلأ بالآلاف من جماهير المنتخبين، فشل لاعبو الطرفين بهز الشباك، واكتفيا بنقطة لكل منهما تضعهما في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة.

ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على أستراليا حاملة اللقب بهدف نظيف، في وقت سابق من السبت.

وتواجه فلسطين أستراليا، فيما تقابل سوريا الأردن، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة.