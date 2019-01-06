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التعليم تتجه لتضمين الانضباط المدرسي في جائزة التميز

التعليم تتجه لتضمين الانضباط المدرسي في جائزة التميز
http://almnatiq.net/?p=677159
المناطق_الرياض

كشف وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي، ورئيس لجنة الانضباط المدرسي الدكتور عيد الحيسوني عن التوجه لإدراج أفضل عشر إدارات تعليم، وأفضل عشر مدارس في تحقيق الانضباط لهذا العام ضمن جائزة الوزارة للتميز .
جاء ذلك أثناء ترؤسه اليوم اجتماع لجنة الانضباط المدرسي، وإشادته في بداية الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل إدارات التعليم وأعضاء اللجنة لتحقيق الانضباط المدرسي من اليوم الأول في الفصل الدراسي الثاني لعام 1440هـ، مؤكداً أن اللجنة تهدف لنشر ثقافة الانضباط المدرسي وسط الأجواء التعليمية بدءا من الأسرة واهتمام أولياء الأمور ثم جهود إدارات المدارس .
واستعرض رئيس اللجنة خطط الأعوام السابقة التي بدأت في العام الدراسي 1437-1438هـ حيث بلغت نسبة الانضباط 43٪ وارتفعت النسبة في العام الذي يليه لتصل إلى 74٪ بينما حققت في الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ 86٪ وتتطلع اللجنة لزيادة النسبة خلال هذا الفصل .

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