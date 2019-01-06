الهلال الأحمر بتبوك ينفذ عدداً من البرامج التدريبية خلال عام 2018

المناطق_علي العميري

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال عام 2018 عدداً من الدورات والبرامج التدريبية استفاد منها أكثر من 17000 مواطن ومواطنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نفذت خلال عام 2018م “193” دورة وبرنامجاً إسعافياً استفاد منها أكثر من 17000 مواطن ومواطنة من خلال المحاضرات التوعوية والتثقيفية وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بالإضافة لدورات الإنعاش القلبي الرئوي دورة دعم الحياة المتقدمة لمرضى القلب و دورة دعم الحياة للإصابات ما قبل المستشفى لموظفي الهيئة والعاملين بالمجال الصحي من خارج الهيئة.

وبين العنزي أن الهيئة تحرص بشكل دائم ومستمر على عمل هذه الدورات لرفع التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين و المقيمين من خلال قسميها ( التدريب – للرجال والنساء ) بالإضافة لبرامج التعليم الطبي المستمر لمنسوبيها داعياً الجميع إلى عدم التردد والمبادرة بالتسجيل بالدورات والبرامج التي تقدمها الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحة.