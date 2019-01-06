وزير الخارجية يستقبل أميني “التعاون الخليجي” و”التعاون الإسلامي”

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.