تعليم تبوك يستضيف العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين

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تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك في بهو مبنى الإدارة العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين التي تنفذها الإدارة العامة للشؤون الصحية بالوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أثناء لقائه في مكتبه اليوم عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ طلال بن سلمان العطوي بحضور المساعد لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير ومشرف الصحة المدرسية بتعليم تبوك عبدالرحمن بن غازي العنزي على حرص وزارة التعليم في مكافحة ظاهرة التدخين مبيناً أن التعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في إيجاد مثل هذه العيادة يعد خطوة رائدة لإيضاح وإيصال رسالة مكافحة التدخين إلى منسوبي الوزارة سواء من الذكور أو الإناث في مقر عملهم .

من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أن العيادة تهدف إلى نشر الوعي والتخفيض من نسبة التدخين ومساعدة المدخن على الإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أن العيادة المتنقلة ستستمر لمدة 30 يوماً .

وتقدم العيادة عدداً من الخدمات، تشمل الاستشارات الطبية والتوعية والعلاج ومتابعة الحالات ونتيجة الإقلاع عن التدخين متمنياً أن يستفيد أكبر عدد من منسوبي تعليم تبوك من الخدمات المقدمة من العيادة المتنقلة.