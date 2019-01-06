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أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة

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أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة

أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة
http://almnatiq.net/?p=677178

قامت بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة المشاريع بالبدء في العمل بطريق الملاحة للقيام بأعمال الرش والسفلتة ضمن مشاريع البلدية وذلك بناء على توجيه سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي وجّه بسرعة إنجاز هذا المشروع والإنتهاء منه في أسرع وقت ، حيث يأتي هذا التوجيه من سعادة الأمين من باب تلبيته لاحتياجات المواطنين وتلمسها وإزالة أي معاناة يعانون منها .

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يناشد فيه أحد المواطنين جميع المسؤولين في أمانة منطقة عسير بأن يقوموا فقط بسفلتة طريق وادي الملاحة الذي يخدم أكثر من 300 أسرة وأنهم لا يطلبون أكثر من ذلك فقط سفلتة الطريق رفعاً للمعاناة التي يلاقيها الأهالي في عبورهم لهذا الطريق من مطبات وحجارة وما شابه ذلك خاصة وأن المرضى يسلكون نفس الطريق حيث تؤدي حالة الطريق إلى تفاقم الإصابات وزيادة الآلام لهم ، وأن الأهالي لا يطلبون حتى الإنارة وإنما فقط السفلتة .

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