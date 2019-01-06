احدث الأخبار

الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل أميني “التعاون الخليجي” و”التعاون الإسلامي”
أبرز المواد
 تعليم تبوك يستضيف العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين
أبرز المواد
 عاجل.. السلطة الفلسطينية تسحب كافة موظفيها العاملين في معبر رفح
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك ينفذ عدداً من البرامج التدريبية خلال عام 2018
أبرز المواد
 طقس الاثنين.. صقيع وضباب وغبار على 7 مناطق
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى سلام السعودية
أبرز المواد
 التعليم تتجه لتضمين الانضباط المدرسي في جائزة التميز
أبرز المواد
 التعادل السلبي يحسم مباراة فلسطين وسوريا في كأس آسيا 2019
أبرز المواد
 أمارة مكة المكرمة تكرم منتخب السلة للكراسي المتحركة الحائز على كأس الخليج
أبرز المواد
 قائد عسكري يمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار
أبرز المواد
الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية

الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية

أبرز المواد
أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة

أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل أميني “التعاون الخليجي” و”التعاون الإسلامي”

وزير الخارجية يستقبل أميني “التعاون الخليجي” و”التعاون الإسلامي”

أبرز المواد
تعليم تبوك يستضيف العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين

تعليم تبوك يستضيف العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين

أبرز المواد

الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية

الأخضر يواصل استعداده لموقعة كوريا.. وبيتزي يعد بانطلاقة قوية
http://almnatiq.net/?p=677183
المناطق_الرياض

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الإثنين، في قاعة المؤتمرات الصحفية على استاد راشد للحديث عن مباراة المنتخب الوطني المقبلة أمام منتخب كوريا الشمالية، ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس أمم آسيا 2019.

ميدانيًا، اكتفى لاعب الوسط عبدالله الخيبري، بتمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، في الوقت الذي واصل لاعبو المنتخب السعودي، اليوم الأحد، تدريباتهم على استاد نادي ند الشبا استعدادًا للمباراة الأولى الثلاثاء المقبل.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، بعدها طبق خوان بيتزي عدد من التمارين الفنية والتكتيكية، وتدريبات على الكرات الثابتة، وسيجري المنتخب مساء غدٍ الإثنين حصته التدريبية على استاد راشد، عند السادسة مساءً.

روابط ذات صلة

أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة

أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز مشروع طريق وادي الملاحة بالمجاردة
وزير الخارجية يستقبل أميني “التعاون الخليجي” و”التعاون الإسلامي”

وزير الخارجية يستقبل أميني “التعاون الخليجي” و”التعاون الإسلامي”
تعليم تبوك يستضيف العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين

تعليم تبوك يستضيف العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*