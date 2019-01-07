«الزكاة والدخل» توضح 5 متطلبات للإفصاح الخاص بتسعير المعاملات

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن المقصود بالإفصاح الخاص بتسعير المعاملات، حيث تعرف مسودة تعليمات تسعير المعاملات بين أشخاص مرتبطين ”بأنها الوثيقة أو مجموعة الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب المادة الـ14 من هذه التعليمات”.

وأوضحت الهيئة أن من ضمن المتطلبات التي يجب الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الخاص بتسعير المعاملات هي ما يلي:

1 – بيان تفصيلي عن جميع المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.

2 – إفصاح عن أي عملية إعادة هيكلة لمجموعة الشركات متعدد الجنسيات أو المكلف ومعلومات تفصيلية عنها.

3 – الإقرار عما إذا كان الشخص يحتفظ بالوثائق المتعلقة بتسعير لمعاملات وفقاً للفصل الثامن من مسودة تعليمات تسعير المعاملات.

4 – إفادة المكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي.

5 – معلومات عن المالك الفعلي والمالك المستفيد للأشخاص المرتبطين.

أما عن طريقة تقديم نموذج الإفصاح، فهي كالتالي “يتوجب على المكلف تقديم نموذج الإفصاح إلى الهيئة خلال 120 بعد نهاية السنة المالية”.