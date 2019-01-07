لحديثي التخرج.. وظائف في مركز الأمير سلطان للقلب للقوات المسلحة

لحديثي التخرج.. وظائف في مركز الأمير سلطان للقلب للقوات المسلحة

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لحديثي التخرج.. وظائف في مركز الأمير سلطان للقلب للقوات المسلحة

لحديثي التخرج.. وظائف في مركز الأمير سلطان للقلب للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=677199
المناطق - الرياض

أعلنت مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عن توفر وظائف (صحية) لحديثي التخرج بالمسميات والشروط التالية:

– أخصائي / أخصائية أشعة
المتطلبات: بكالوريوس تخصص (أشعة) من جامعة أو كلية معتمدة (حديث التخرج أو خبرة سنة في نفس المجال).
الوصف الوظيفي: المشاركة في جميع الجوانب الإشعاعية من إجراءات مختبر القسطرة القلبية (CCL) والإجراءات التشخيصية والعلاجية.

– فني تخدير
المتطلبات: دبلوم تخصص (تخدير) من معهد أو كلية معتمدة (حديث التخرج).
الوصف الوظيفي: توفير الرعاية المثلى المباشرة للمرضى من خلال المساعدة والمشاركة في التحكم في بيئة التخدير للمريض.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر تسجيل وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– إتمام دورة دعم الحياة الأساسية (BLS).

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال البحث بمسمى الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.

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