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محمد بن راشد يطلق “وثيقة الخمسين” لتحسين الحياة في دبي

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محمد بن راشد يطلق “وثيقة الخمسين” لتحسين الحياة في دبي

محمد بن راشد يطلق “وثيقة الخمسين” لتحسين الحياة في دبي
http://almnatiq.net/?p=677202
المناطق - وكالات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “وثيقة الخمسين” التي تتضمن تسعة بنود تضم جوانب من رؤيته لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الشيخ محمد بن راشد:”هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال ٢٠١٩”.

وأشار حاكم دبي إلى أن هذه الوثيقة ستتجدد في الرابع من يناير كل عام، حيث قال: “سنعلن في الرابع من يناير كل عام عن وثيقة الخمسين التي تضم مشاريع استثنائية في دبي “.

ووجه الشيخ محمد بن راشد الجميع بالعمل وفقا لوثيقة الخمسين، قائلا: ” توجيهاتنا للجميع بالعمل وفقا لهذه الوثيقة، ووفقا لوثيقة المبادئ الثمانية التي أطلقناها أيضا؛ ضمانا لاستمرار الرخاء، وديمومة الازدهار، وتسارع المسيرة “.

وتشمل المشروعات الاستثنائية الجديدة: إنشاء طريق دبي للحرير، ورسم خارطة اقتصادية جغرافية جديدة لدبي، وإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، وتطوير ملف تعليمي مركزي إلكتروني لكل مواطن منذ ولادته، وتوفير الاستشارة الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وتحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة في 10 في المئة من بيوت المواطنين، وإنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها، وتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل النمو الاقتصادي.

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