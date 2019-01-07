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ترامب: السيسي يقود مصر إلى مستقبل يتسع للجميع

ترامب: السيسي يقود مصر إلى مستقبل يتسع للجميع

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ترامب: السيسي يقود مصر إلى مستقبل يتسع للجميع

ترامب: السيسي يقود مصر إلى مستقبل يتسع للجميع
http://almnatiq.net/?p=677208
المناطق - وكالات

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سعادته بافتتاح كنيسة مصرية تعد الأكبر في الشرق الأوسط، في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة الأحد.

وقال الرئيس الأميركي على حسابه على “تويتر”: “سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يتسع للجميع”.

كما وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، التحية للرئيس المصري لحرصه على إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح، وقال في كلمة مسجلة: “أوجه التحية إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية أعطت شهادة حقيقية للإيمان والمحبة في أصعب الأوقات”.

وسوف يقيم الأقباط، الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط، منتصف الليل قداسا في كاتدرائية ميلاد المسيح، التي وصفتها الحكومة المصرية بأنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، بحضور السيسي.

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