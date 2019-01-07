سباعية لمانشستر سيتي في مرمى روثرهام

المناطق - وكالات

دك مانشستر سيتي شباك ضيفه روثرهام من الدرجة الأولى بسباعية نظيفة، الأحد، وبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

وللمفارقة، تناوب على تسجيل الأهداف، 7 لاعبين مختلفين هم رحيم سترلنغ (12)، وفيل فودن (43)، والنيجيري سيمي إياجي (45 خطأ في مرى فريقه)، والبرازيلي غابريال جيسوس (53)، والجزائري رياض محرز (73)، والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (78)، والألماني ليروي ساني (85).

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا 8 تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على ليفربول 2-1 في لقاء قمة الخميس بالدوري الممتاز.

وفي لقاء آخر، تغلب واتفورد من الدرجة الممتازة على ووكينغ بهدفين سجلهما ويل هيوز (13) وتروي ديني (74).

وكانت أندية المقدمة في الدوري الممتاز، اجتازت هذا الدور بسهولة الجمعة والسبت، فتغلب توتنهام على ترانمير روفرز 7-صفر، ومانشستر يونايتد على ريدينغ 2-صفر، وتشلسي على نوتنغهام فوريست بالنتيجة ذاتها، وأرسنال عل بلاكبول 3-صفر.