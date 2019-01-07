فريق مغمور من الدرجة الرابعة يفجر مفاجأة بإقصاء مرسيليا

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فريق مغمور من الدرجة الرابعة يفجر مفاجأة بإقصاء مرسيليا

فريق مغمور من الدرجة الرابعة يفجر مفاجأة بإقصاء مرسيليا
http://almnatiq.net/?p=677223
المناطق - وكالات

فجر فريق أندريزيو المنتمي إلى الدرجة الرابعة مفاجأة كبرى بإقصاء مرسيليا بفوزه عليه 2-0 اليوم الأحد في الدور ال32 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، في حين فاز باريس سان جرمان حامل اللقب دون عناء على غارد سان إيفي بونتيفي برباعية نظيفة.
وفاز موناكو على مضيفه كاني روسيون من الدرجة الثالثة بهدف لصفر.
وفي أبرز النتائج الأخرى، خرج نيس بخسارته أمام تولوز 1-4، وبوردو بسقوطه أمام لوهافر 0-1.

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