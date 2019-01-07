جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول

جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول

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جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول

جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول
http://almnatiq.net/?p=677227
المناطق - الرياض

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، بأن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 28 / 4 / 1440م، بلاغاً عن تعرض عائلة لانفجار لغم أرضي، من الألغام التي تزرعها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالداخل اليمني، جرفته السيول المنقولة إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء مرورهم بمركبتهم بمحافظة العارضة مما نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر ( 10 ) سنوات وتعرض طفلين آخرين لإصابات خطيرة، وإصابة امرأة تبلغ من العمر ( 29 ) عامًا لإصابة متوسطة، جميعهم سعوديون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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