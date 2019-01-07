كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم

المناطق - وكالات

يستهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في بطولة آسيا بلقاء منتخب الفلبين غداً الاثنين على استاد آل مكتوم في دبي ، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات.

ويفتتح منتخبا الصين وقيرغستان لقاءات المجموعة عندما يلتقيان اليوم أيضاً على استاد خليفة بن زايد في أبو ظبي.

وتقام مباريات الجولة الثانية، من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل ، حين تلتقي الفلبين مع الصين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وقرغستان مع كوريا الجنوبية على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين .

ويخوض منتخب اليمن مباراته الأولى عندما يتقابل مع إيران اليوم الاثنين على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

يذكر أنه يتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة ، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني .