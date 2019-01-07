العاهل الماليزي يتنحى

المناطق - وكالات

تنحى السلطان محمد الخامس سلطان ماليزيا عن العرش اليوم الأحد، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

وقال القصر في بيان إن هذا القرار يسري بشكل فوري. ولم يتم تقديم أي سبب للتنحي ولم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للحصول على تعليق.

وهناك تسع أسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش. واختيار السلطان القادم يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.

وأضاف بيان القصر إن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحهإياها مجلس الحكام ووجه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.

و أوضح “عمل جلالته على الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بصفته رأس الدولة، وكان ركيزة للاستقرار ومصدرا للعدالة وقلب الوحدة… للشعب”.

ويأتي تنحيه بعد أسبوع من استئنافه لمهامه بعد أن حصل على اجازة مرضية لمدة شهرين.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر صورا من المزعوم أنها للملك وهو يتزوج في روسيا. ولم يرد القصر على طلبات بالتعليق على الصور أو التقارير عن الزواج.

وعين محمد الخامس سلطانا لماليزيا في منتصف ديسمبر 2016، خلافا لأبيه السلطان إسماعيل پاترا، الذي أُعتُبر غير قادر على مواصلة تولي السلطنة بسبب المرض.