بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة

المناطق - وكالات

قدم البنك المركزي الإيراني مقترحا على الحكومة يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية الريال، التي هوث بسبب الأزمة اقتصادية التي تعاني منها طهران بفعل العقوبات الأميركية، وفق ما ذكرت و كالة إيران للأنباء (إرنا) الأحد.

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله “قدم البنك المركزي للحكومة أمس مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن”.

والاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد عن 60 في المئة من قيمته في 2018، رغم تعافيه في الآونة الأخيرة بدعم من البنك المركزي في تحد للعقوبات الأميركية.

وجرى تداول الريال عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق غير الرسمية اليوم الأحد، بحسب مواقع إلكترونية معنية بالعملات.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015. وتعهدت واشنطن بممارسة “أقصى ضغوط” على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برامجها النووية والصاروخية، لكن إيران تستبعد ذلك.

وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 في المئة في نوفمبر الماضي.

وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى احتجاجات متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017.

وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.