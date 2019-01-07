محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

منطقة مكة المكرمة
ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

منطقة جازان
“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي

“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي

منطقة عسير
كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم

كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم

أبرز المواد

بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة

بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة
http://almnatiq.net/?p=677237
المناطق - وكالات

قدم البنك المركزي الإيراني مقترحا على الحكومة يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية الريال، التي هوث بسبب الأزمة اقتصادية التي تعاني منها طهران بفعل العقوبات الأميركية، وفق ما ذكرت و كالة إيران للأنباء (إرنا) الأحد.

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله “قدم البنك المركزي للحكومة أمس مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وآمل بالانتهاء من تلك المسألة في أقرب وقت ممكن”.

والاقتراحات بحذف أربعة أصفار من العملة مطروحة منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد عن 60 في المئة من قيمته في 2018، رغم تعافيه في الآونة الأخيرة بدعم من البنك المركزي في تحد للعقوبات الأميركية.

وجرى تداول الريال عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق غير الرسمية اليوم الأحد، بحسب مواقع إلكترونية معنية بالعملات.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015. وتعهدت واشنطن بممارسة “أقصى ضغوط” على الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برامجها النووية والصاروخية، لكن إيران تستبعد ذلك.

وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40 في المئة في نوفمبر الماضي.

وأدى ضعف العملة وانفلات التضخم إلى احتجاجات متقطعة في الشوارع منذ أواخر 2017.

وبعد نيل الموافقة من الحكومة، سيتم عرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.

روابط ذات صلة

كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم

كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم
العاهل الماليزي يتنحى

العاهل الماليزي يتنحى
جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول

جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*